DOLAR
34,26 0,13%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.034,86 -0,4%
BITCOIN
2.443.670,02 -2,51%

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Edirne'nin Köy Yollarına Tam Not

Edirne'de düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, sporculardan köy yolları için tam not aldı ve keyifli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:03
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Edirne'nin Köy Yollarına Tam Not

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Yoğun İlgi

Yarış, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği iş birliğiyle Edirne'de düzenlendi. 10 Balkan ülkesinden 145 sporcu, sıcak asfaltla kaplanmış köy yollarında yarışmak üzere bir araya geldi.

Sıcak Asfalt Yollar Sporcuları Mutlu Etti

Organizasyon, Edirne Valiliği'nin başlattığı asfalt çalışmalarıyla yenilenen yollar üzerinde gerçekleştirildi. Asfalt kalitesinin yüksek olması, sporcuların sürüş deneyimini olumlu yönde etkiledi. Pedal çeviren sporcular, parkurun sorunsuz ve keyifli olmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Organizasyon Hakkında Yorumlar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarış parkurunun önemli bölümleri yeni yolları içeriyor. Asfalt kalitesi otoban seviyesinde, bu yollar çok beğenildi," dedi. Zorlutuna, Edirne'deki şampiyonanın Sırbistan'da yapılması planlandığını, ancak yaşanan bazı aksaklıklar sonucu organizasyonun Edirne'de yapıldığını belirtti.

Sporcuların Görüşleri

Milli sporcu Sudenur Satıcı, köylerde gerçekleştirilen şampiyonanın etkinliğe ayrı bir heyecan kattığını vurgulayarak, "Köy yolları bisiklet sporuna uygun bir parktı. Yeni asfalt güzel ve etkinlik keyifli geçti," dedi.

Yıldızlar kategorisinde birinci olan Ege Erülkü ise, "Yollar sürüş için oldukça uygundu. Parkur güzeldi ve bu organizasyon için mutluyum," şeklinde açıklamada bulundu.

Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları

Edirne Valiliği, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturma amacıyla geçen yıl Havsa ilçesinde bir sıcak asfalt üretim şantiyesi kurdu. Geçen yıl başlatılan projede toplamda 200 kilometre köy yolu sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor. Yol yapım ekipleri, bir yılda yaklaşık 120 kilometreyi asfaltladı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayakla Atlama Milli Takımı Almanya'da Hazırlanıyor
2
Ankara Kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
3
Genç Milli Haltercilerin Varşova'daki Başarısı
4
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nın 2. Günü Heyecanla Başladı
5
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'tan Açıklamalar
6
Bursaspor İnfo Yatırım FIBA Kupası'nda Galip Geldi
7
Fenerbahçe'nin Antalyaspor Zaferi: Acun Ilıcalı'dan Kritik Açıklamalar

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek