Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Edirne'nin Köy Yollarına Tam Not

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Yoğun İlgi

Yarış, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği iş birliğiyle Edirne'de düzenlendi. 10 Balkan ülkesinden 145 sporcu, sıcak asfaltla kaplanmış köy yollarında yarışmak üzere bir araya geldi.

Sıcak Asfalt Yollar Sporcuları Mutlu Etti

Organizasyon, Edirne Valiliği'nin başlattığı asfalt çalışmalarıyla yenilenen yollar üzerinde gerçekleştirildi. Asfalt kalitesinin yüksek olması, sporcuların sürüş deneyimini olumlu yönde etkiledi. Pedal çeviren sporcular, parkurun sorunsuz ve keyifli olmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Organizasyon Hakkında Yorumlar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarış parkurunun önemli bölümleri yeni yolları içeriyor. Asfalt kalitesi otoban seviyesinde, bu yollar çok beğenildi," dedi. Zorlutuna, Edirne'deki şampiyonanın Sırbistan'da yapılması planlandığını, ancak yaşanan bazı aksaklıklar sonucu organizasyonun Edirne'de yapıldığını belirtti.

Sporcuların Görüşleri

Milli sporcu Sudenur Satıcı, köylerde gerçekleştirilen şampiyonanın etkinliğe ayrı bir heyecan kattığını vurgulayarak, "Köy yolları bisiklet sporuna uygun bir parktı. Yeni asfalt güzel ve etkinlik keyifli geçti," dedi.

Yıldızlar kategorisinde birinci olan Ege Erülkü ise, "Yollar sürüş için oldukça uygundu. Parkur güzeldi ve bu organizasyon için mutluyum," şeklinde açıklamada bulundu.

Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları

Edirne Valiliği, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturma amacıyla geçen yıl Havsa ilçesinde bir sıcak asfalt üretim şantiyesi kurdu. Geçen yıl başlatılan projede toplamda 200 kilometre köy yolu sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor. Yol yapım ekipleri, bir yılda yaklaşık 120 kilometreyi asfaltladı.