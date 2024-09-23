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Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Geçti

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 72-60 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:47
Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. haftanın kapanış maçında Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakanın final sonucu, Bandırma ekibinin 72-60'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

İlk Yarıda Bandırma Avantajı

Karşılaşmanın ilk yarısını Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, 43-36 önde tamamladı. İlk yarıda gösterdiği performansla ev sahibi ekip, maçın seyrinde önemli bir avantaj elde etti.

İkinci Yarıda Farkı Artırdı

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bandırma temsilcisi, rakibine karşı farkı biraz daha açarak maçı 12 sayı farkla kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte takım, ligdeki iddiasını sürdürdü.

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