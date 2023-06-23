  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı

Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı

Yayınlanma:
Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı satın alım opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sol kanat oyuncusu Kaplan, daha önce Başakşehir, Bodrumspor ve Adanaspor gibi takımlarda oynadı ve 91 maçta 2 asist yaptı.

Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında Medipol Başakşehir'den sol kanat oyuncusu Emre Kaplan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Satın alım opsiyonu da bulunan sözleşmeye göre, Kaplan, Bandırmaspor formasıyla mücadele edecek.

Emre Kaplan, daha önce Başakşehir, Bodrumspor ve Adanaspor gibi takımlarda oynadı. 91 maçta görev alan başarılı futbolcu, 2 asist kaydetti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
Sakaryaspor, Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı
Mete Gazoz, Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırdı
Mete Gazoz, Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırdı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına transfer etti