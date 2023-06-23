Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında Medipol Başakşehir'den sol kanat oyuncusu Emre Kaplan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Satın alım opsiyonu da bulunan sözleşmeye göre, Kaplan, Bandırmaspor formasıyla mücadele edecek.

Emre Kaplan, daha önce Başakşehir, Bodrumspor ve Adanaspor gibi takımlarda oynadı. 91 maçta görev alan başarılı futbolcu, 2 asist kaydetti.