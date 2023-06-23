Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı satın alım opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sol kanat oyuncusu Kaplan, daha önce Başakşehir, Bodrumspor ve Adanaspor gibi takımlarda oynadı ve 91 maçta 2 asist yaptı.
Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında Medipol Başakşehir'den sol kanat oyuncusu Emre Kaplan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Satın alım opsiyonu da bulunan sözleşmeye göre, Kaplan, Bandırmaspor formasıyla mücadele edecek.
Emre Kaplan, daha önce Başakşehir, Bodrumspor ve Adanaspor gibi takımlarda oynadı. 91 maçta görev alan başarılı futbolcu, 2 asist kaydetti.
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