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Banza, Trabzonspor'da Onuachu'yu Geride Bıraktı

Trabzonspor'un Simon Banza'sı, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 10 golle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:02
Banza, Trabzonspor'da Onuachu'yu Geride Bıraktı

Trabzonspor'da Banza'nın Etkileyici Performansı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Trendyol Süper Lig'de takımının skor yükünü üstleniyor. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, bu sezon ligde 12 maçta 10 kez ağları havalandırarak dikkat çekici bir performansa imza attı.

Gol İstatistikleri ve Önemi

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 15 karşılaşmada 23 gol üretirken, Banza'nın 12 maçta kaydettiği 10 gol, onun takımının gol yollarındaki en etkili ismi olmasını sağladı. Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Galatasaray karşısında ise birer kez topu filelere gönderdi. Böylece forma giydiği 12 maçın 7'sinde skor üretmeyi başardı.

Onuachu ile Karşılaştırma

Banza, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak görev yapan Paul Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor. Bu sezon 12 maçta 10 gol kaydeden Banza, Onuachu'nun aynı dönemde kaydettiği 8 golü geride bırakmış durumda. Onuachu, sezonu toplamda 15 golle tamamlamıştı.

Gol Krallığı Yarışında Zirve

Simon Banza, Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. 10 golle, bu alanda Krzysztof Piatek ile eşitlik yaşıyor. Banza'yı 9 golle Ciro Immobile ve Edin Dzeko takip ediyor. Ayrıca, 8 golü bulunan Mame Thiam ile 7'şer golü olan Dusan Tadic, Romulo Cardoso ve Victor Osimhen de gol krallığı yarışında dikkat çekiyor.

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