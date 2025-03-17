Barcelona, Atletico Madrid'i 4-2 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Barcelona, Harika Bir Dönüşle Zafer Elde Etti

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (LaLiga) 28. haftasında Barcelona, Atletico Madrid’i deplasmanda 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi takım ilk yarıda Julian Alvarez’in 45. dakikada attığı golle öne geçti.

Atletico Madrid Önde Başladı

İkinci yarının başlarında, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, 70. dakikada Alexander Sorloth ile farkı 2’ye çıkardı. Ancak Barcelona, bu dakikadan sonra toparlanarak sahada etkili bir performans sergilemeye başladı.

Barcelona'nın Geri Dönüşü

72. dakikada Robert Lewandowski’nin attığı gol, Barcelona’nın geri dönüşüne başlangıç noktası oldu. Ardından 78. dakikada Ferran Torres beraberliği sağladı ve son dakikalarda yaşanan heyecan dolu anlar, Barcelona’nın üstünlüğü ele almasına yol açtı.

Son Dakikalarda Zafer

92. dakikada genç yetenek Lamine Yamal’ın golüyle öne geçen Barcelona, oyunun sonunu getirmekte zorlanmadı. Ek olarak, 98. dakikada yeniden sahneye çıkan Torres, takımının son golünü attı ve maçı 4-2’lik skorla tamamladı.

Liderlik Koltuğu

Bu galibiyetle beraber Barcelona'nın puanı 60’a yükseldi ve ezeli rakibi Real Madrid’in önünde averajla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 56 puanla LaLiga'da 3. sırada yer almakta.