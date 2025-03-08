Barcelona'nın Doktoru Garcia'nın Vefatı Üzerine Osasuna Maçı Ertelendi

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefatı nedeniyle Osasuna maçını erteledi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 01:03
Barcelona'nın Doktoru Garcia'nın Vefatı Üzerine Osasuna Maçı Ertelendi

Barcelona'nın Kulüp Doktoru Garcia'nın Vefatı Üzerine Osasuna Maçı Ertelendi

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı sebebiyle bu akşam Osasuna ile oynayacakları LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, 27. hafta müsabakasının yeni bir tarihe ertelendiği ifade edildi:

"Kulüp doktorumuz Carles Minarro Garcia'nın ani ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."

Barcelona, LaLiga'da 57 puanla liderlik koltuğunda oturmakta ve en yakın takipçisi Atletico Madrid'in bir puan önünde bulunmaktadır. Öte yandan, Osasuna ise 33 puanla 11. sırada yer almakta.

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam...

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu. Osasuna'nın İspanyol teknik direktörü Vicente Moreno (sağda) ve takım çalışanları duyurunun ardından fotoğraflandı.

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam...

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu. Osasuna'nın İspanyol teknik direktörü Vicente Moreno (sağda) ve takım çalışanları duyurunun ardından fotoğraflandı.

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