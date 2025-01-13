Barcelona, Real Madrid'i 5-2 Yenerek İspanya Süper Kupası'nı Kazandı

Barcelona, Cidde'de düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 00:19
Barcelona, Real Madrid'i 5-2 Yenerek İspanya Süper Kupası'nı Kazandı

Barcelona'dan Tarihi Comeback

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Müsabaka, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Kral Abdullah Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

Maçın İlk Yarısında Dönüş

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Barcelona, bu geri düşüşe hızlı cevap vererek 22. dakikada Lamine Yamal ile eşitliği sağladı. Ardından 36. dakikada Robert Lewandowski, penaltıdan gol atarak skoru 2-1 yaptı. Bu baskılı oyununu sürdüren Barcelona, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Hız Kesmeyen Performans

İkinci yarıya da etkili başlayan Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile farkı 5-1'e taşıdı. Ancak bu dakikadan sonra Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny, 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Real Madrid, 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle skoru 5-2’ye getirdi ama kalan sürede başka gol bulamadı.

Büyük Zafer ve Öne Çıkan İsimler

Karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazanan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ise oyuna dahil olamadı.

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