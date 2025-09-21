Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından takımın teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Şahin: Takımıma güveniyorum

37 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, oyunculara güvendiğini ve oyunu domine eden bir kimlik oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"İlk yarım saatte istediğimiz oyunu oynadık. Gol de attık. İlk yarıyı tam olarak domine ettik. İkinci yarıda talihsiz bir şekilde yediğimiz golün ardından biraz moral bozukluğu oldu. Oyunumuz biraz geriye gitti. Alanyaspor fiziksel olarak üstüne gitti. İkinci yarıdan çok memnun değilim. İlk 50-60 dakikada gayet olumluyuz. Gidecek çok yol var. İlk dönemimiz biraz sancılı geçecek. Takımın geri dönüşünden, oyunundan ve çabasından memnunum."

"İyi bir takımız. Her hocanın prensibi ve oyun stili var. Sahaya odaklanmak istiyoruz. Kazanarak devam etme alışkanlığını pekiştirmek istiyoruz. Çok ümitliyim. Takımıma güveniyorum."

Oyun felsefesi ve hedefler

Şahin, kulübün oyun felsefesine uygun bir kimlik inşa etmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir'in felsefesinde oyunu domine etme var. Bu, benimle de uyuşuyor. Oyunu kontrol etmek istiyoruz ama 'Top sadece bizde kalsın' düşüncemiz yok. Dikine oynamak ve daha çok ceza sahasına girmek istiyoruz. Oyunu domine eden ve oyunun kontrolünü eline alan Başakşehir oluşturmaya çalışıyoruz. İyi şeylerin de üzerine koyarak kendi felsefemizle de beraber çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

