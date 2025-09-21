Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Nuri Şahin, oyunu domine etme ve dikine oyun hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:16
Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu

Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından takımın teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Şahin: Takımıma güveniyorum

37 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, oyunculara güvendiğini ve oyunu domine eden bir kimlik oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"İlk yarım saatte istediğimiz oyunu oynadık. Gol de attık. İlk yarıyı tam olarak domine ettik. İkinci yarıda talihsiz bir şekilde yediğimiz golün ardından biraz moral bozukluğu oldu. Oyunumuz biraz geriye gitti. Alanyaspor fiziksel olarak üstüne gitti. İkinci yarıdan çok memnun değilim. İlk 50-60 dakikada gayet olumluyuz. Gidecek çok yol var. İlk dönemimiz biraz sancılı geçecek. Takımın geri dönüşünden, oyunundan ve çabasından memnunum."

"İyi bir takımız. Her hocanın prensibi ve oyun stili var. Sahaya odaklanmak istiyoruz. Kazanarak devam etme alışkanlığını pekiştirmek istiyoruz. Çok ümitliyim. Takımıma güveniyorum."

Oyun felsefesi ve hedefler

Şahin, kulübün oyun felsefesine uygun bir kimlik inşa etmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir'in felsefesinde oyunu domine etme var. Bu, benimle de uyuşuyor. Oyunu kontrol etmek istiyoruz ama 'Top sadece bizde kalsın' düşüncemiz yok. Dikine oynamak ve daha çok ceza sahasına girmek istiyoruz. Oyunu domine eden ve oyunun kontrolünü eline alan Başakşehir oluşturmaya çalışıyoruz. İyi şeylerin de üzerine koyarak kendi felsefemizle de beraber çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan RAMS...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maç sonunda basın açıklaması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan RAMS...

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı: "Şampiyonluk kupasını 3 başkan kaldırırız"
2
Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu
3
Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oldu
4
Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler — Trendyol 1. Lig 6. Hafta
5
Palut: Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Alınan Puanı Kazanç Sayıyoruz
6
Selçuk İnan: Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık | Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor
7
Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig 6. Hafta (İlk Yarı)

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü