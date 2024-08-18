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Başakşehir Alanyaspor Maç Özeti ve Notlar

Başkşehir, Alanyaspor ile oynadığı maçta önemli değişiklikler yaptı. Montella ve Mourinho tribünde izledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:53
Başakşehir Alanyaspor Maç Özeti ve Notlar

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Notları

Bu hafta Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile oynanan rövanş karşılaşmasına göre kadrosunda 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Değişiklikler ve İlk 11

Atan, Kemen ve Pelkas gibi oyuncuların yerine Berkay Özcan ve Figueiredoyu ilk 11'de sahaya sürdü. Başakşehir'in Alanyaspor karşısındaki kadrosu ise şu şekildedir:

  • Mohammed Şengezer
  • Duarte
  • Ba
  • Opoku
  • Ömer Ali Şahiner
  • Berkay Özcan
  • Onur Ergün
  • Figueiredo
  • Deniz Türüç
  • Davidson
  • Piatek

Tribünlerdeki Ünlü İsimler

Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho de izlemek üzere tribünde yer aldı. Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte takip etti.

Not düşelim ki, sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

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