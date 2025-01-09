Başakşehir Asbaşkanı Altan: 'Crespo'nun Pozisyonu Net Penaltıydı'

Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, Galatasaray maçında Crespo'nun pozisyonunu eleştirdi ve hakem kararlarını sorguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:22
Başakşehir Asbaşkanı Altan: 'Crespo'nun Pozisyonu Net Penaltıydı'

İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası, Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, oyuncuları Miguel Crespo hakkında net bir penaltının verilmediğini belirtti.

RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Altan, hakem kararlarını eleştirerek, "İlk yarıda Crespo'nun pozisyonunda net bir penaltıyı ve kırmızı kartı hakem maalesef ya görmedi ya da görmek istemedi" dedi.

Bunun yanı sıra, Trendoyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü oynanacak olan Galatasaray maçının ardından, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında açıklama yapacağını da aktardı.

Mesut Altan, Galatasaray Kulübü'ne misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Bizi gayet güzel ağırladılar. Ancak, böyle güzel bir maçın ardından maalesef gündemimizde hakem var" şeklinde ifadeler kullandı.

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