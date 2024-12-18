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Başakşehir, Avrupa Kupalarında 62. Maçına Çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Cercle Brugge ile karşılaşarak Avrupa'daki 62. maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:02
Başakşehir, Avrupa Kupalarında 62. Maçına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Mücadele Başlıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında yarın Belçika'nın Cercle Brugge ekibine konuk olacak. Bu mücadele, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki 62. karşılaşması olacak.

Başakşehir'in Avrupa Performansı

Bugüne dek Avrupa’da 61 maçta mücadele eden Başakşehir, 23 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet ile dikkat çekiyor. Toplamda 90 gol atan ekip, kalesinde ise 87 gol görmüştür.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da Yeni Bir Dönem

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, Başakşehir Avrupa kupalarında 12. maçına çıkacak. Atan ile 11 maçta 6 galibiyet elde eden turuncu-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Deplasman Mücadelesi: 31. Maç

Başakşehir, Cercle Brugge karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında toplamda 31. deplasman maçına çıkacak. Deplasmanda oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 40 gol atan takım, rakiplerinden 54 gol yedi.

Avrupa Kupalarındaki İlkler

2015-16 sezonunda Avrupa'ya adım atan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez AZ Alkmaar karşısında elendi. İlerleyen yıllarda önemli başarılar elde eden takım, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Roma

Ayrıca, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılarak bu alanda da ilk kez mücadele etme hakkı kazandı.

Sonuç

RAMS Başakşehir, yarınki maçla birlikte Avrupa'daki başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımın bu karşılaşmadan alacağı sonuç için heyecanla bekliyor.

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