Başakşehir, Avrupa Kupalarında 62. Maçına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Mücadele Başlıyor
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında yarın Belçika'nın Cercle Brugge ekibine konuk olacak. Bu mücadele, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki 62. karşılaşması olacak.
Başakşehir'in Avrupa Performansı
Bugüne dek Avrupa’da 61 maçta mücadele eden Başakşehir, 23 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet ile dikkat çekiyor. Toplamda 90 gol atan ekip, kalesinde ise 87 gol görmüştür.
Çağdaş Atan ile Avrupa'da Yeni Bir Dönem
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, Başakşehir Avrupa kupalarında 12. maçına çıkacak. Atan ile 11 maçta 6 galibiyet elde eden turuncu-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Deplasman Mücadelesi: 31. Maç
Başakşehir, Cercle Brugge karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında toplamda 31. deplasman maçına çıkacak. Deplasmanda oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 40 gol atan takım, rakiplerinden 54 gol yedi.
Avrupa Kupalarındaki İlkler
2015-16 sezonunda Avrupa'ya adım atan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez AZ Alkmaar karşısında elendi. İlerleyen yıllarda önemli başarılar elde eden takım, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Roma Ayrıca, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılarak bu alanda da ilk kez mücadele etme hakkı kazandı. RAMS Başakşehir, yarınki maçla birlikte Avrupa'daki başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımın bu karşılaşmadan alacağı sonuç için heyecanla bekliyor.
Sonuç
Ayrıca, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılarak bu alanda da ilk kez mücadele etme hakkı kazandı.
RAMS Başakşehir, yarınki maçla birlikte Avrupa'daki başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımın bu karşılaşmadan alacağı sonuç için heyecanla bekliyor.