Başakşehir, Avrupa Kupalarında 62. Maçına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Mücadele Başlıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında yarın Belçika'nın Cercle Brugge ekibine konuk olacak. Bu mücadele, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki 62. karşılaşması olacak.

Başakşehir'in Avrupa Performansı

Bugüne dek Avrupa’da 61 maçta mücadele eden Başakşehir, 23 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet ile dikkat çekiyor. Toplamda 90 gol atan ekip, kalesinde ise 87 gol görmüştür.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da Yeni Bir Dönem

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, Başakşehir Avrupa kupalarında 12. maçına çıkacak. Atan ile 11 maçta 6 galibiyet elde eden turuncu-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Deplasman Mücadelesi: 31. Maç

Başakşehir, Cercle Brugge karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında toplamda 31. deplasman maçına çıkacak. Deplasmanda oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 40 gol atan takım, rakiplerinden 54 gol yedi.

Avrupa Kupalarındaki İlkler