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Başakşehir Avrupa Kupalarında Zafere Hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde La Fiorita ile karşılaşacak, tarihindeki 51. maçını oynamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:03
Başakşehir Avrupa Kupalarında Zafere Hazırlanıyor

Başakşehir'in Avrupa Kupalarında 51. Maç Heyecanı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, bu mücadele ile birlikte Avrupa kupalarındaki 51. karşılaşmasına çıkacak.

Geçmiş Performans

Başakşehir, bugüne dek oynadığı 50 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyetle mücadele etti. Bu maçlarda toplamda 67 gol atarken, kalesinde 75 gol gördü.

Çağdaş Atan ile Yeni Bir Başlangıç

Yeni teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk sınavını verecek olan Başakşehir, ligde 4. sırayı alarak Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

İç Sahada Rekorlar

La Fiorita ile oynanacak günkü mücadele, Başakşehir'in Avrupa'daki 26. iç saha karşılaşması olacak. Evindeki 25 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadıktan sonra, rakip filelere toplam 35 gol gönderdi, 28 gol de kalesinde gördü.

En Golcü İsim: Edin Visca

Başakşehir'in Avrupa çalışmalarında en çok gol atan oyuncusu Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla 14 gol kaydederken, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa'daki İlk Deneyimler

Başakşehir, 2015-2016 sezonunda ilk kez Avrupa'da mücadele etmiş ve o zamandan beri birçok unutulmaz anıya imza atmıştır. Tarihindeki ilk galibiyetini 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde etmiştir. Ayrıca, 2020-2021 sezonunda da Şampiyonlar Ligi grubunda mücadele etme şansı bulmuştur.

Sonuç

Başakşehir, yarınki karşılaşmaya odaklanarak, UEFA Konferans Ligi'ndeki yeni macerasına ilk adımını atacak. Taraftarların desteğiyle Avrupa'da daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

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