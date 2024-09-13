Başakşehir, Bodrum FK İle Karşılaşacak: Süper Lig Heyecanı

Başakşehir, Süper Lig'de Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Maç, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve deneyimli hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek.

Puan Durumu

Şu anda ligde bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, toplamda 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Öte yandan, Sipay Bodrum FK ise geride kalan 4 maçta sadece 3 puan topladı ve 14. sırada yer almakta.

Sakatlık ve Cezalar

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle Ousseynou Ba bu mücadelede forma giyemeyecek. Diğer yandan, Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte ise takımla birlikte antrenmanlara başlamış olsalar da durumları yarın netleşecek. Bu karşılaşma öncesinde Başakşehir'de cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

Bu kritik karşılaşma öncesinde her iki ekipte de heyecan dorukta.