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Başakşehir'den Tarihi Galibiyet: 6-1

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek kulüp tarihinin Avrupa'daki en farklı galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:46
Başakşehir'den Tarihi Galibiyet: 6-1

RAMS Başakşehir'in Tarihi Galibiyeti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 yenerek tarihlerinde Avrupa'daki en farklı galibiyetini aldı.

Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Güzel bir başlangıç yaptık. Oyun prensiplerimiz ciddiyet, rakibe saygı ve her iki oyunda da agresiflik üzerineydi." dedi.

Rakiplerinin topunu çabuk kazandıklarını ve yüksek şiddette pres yaptıklarını belirten Atan, "Sahada iyi yer aldık ve planladığımız hücum stratejilerini başarıyla uyguladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bu hazırlık sürecini avantaja çevirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

İkinci Maç Planları

Rövanş maçı hakkında konuşan Atan, "İkinci maçta kimlere şans vereceğimizle ilgili bir planımız var, ama henüz kesin bir karar vermedik. Bu süreci maç ritmini artırmak amacıyla bazı oyuncularımızı değerlendirebiliriz" şeklinde belirtti.

Transfer Durumu

Atan, yalnızca yeni transfer Djalo hakkında bilgi vererek, "Takımın çekirdek kadrosunu koruduk. Bazı yeni oyuncuların katılımını bekliyoruz, bu sayede güçlü bir Başakşehir oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Son olarak, Atan, "Rakiplerimiz güçlenirken biz de en büyük gücümüz olan oyun gücümüzle onlarla rekabet etmeyi hedefliyoruz. Ligi, Avrupa'yı ve kupayı zorlamak istiyoruz." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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