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Başakşehir, Eyüpspor ile Mücadele Edecek

Başakşehir, Süper Lig 10. hafta maçında yarın saat 17.00'de Eyüpspor'u ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 10:32
Başakşehir, Eyüpspor ile Mücadele Edecek

Başakşehir, Eyüpspor ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendoyol Süper Lig 10. hafta maçında yarın Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.00'de başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy

Bu önemli karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Başakşehir'in Durumu

Süper Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 14 puan toplayan RAMS Başakşehir, son 3 maçında da 2 galibiyet aldı.

Eyüpspor'un Performansı

Öte yandan, Eyüpspor bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 15 puan elde etti ve son 3 maçında 2 kez galip geldi.

Sakatlık Durumu

RAMS Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Serdar Gürler'in durumu, maç günü itibarıyla netleşecek.

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