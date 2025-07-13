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Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampında Son Durum

Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürdü ve hazırlık maçında 4-2 galip geldi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 22:17
Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampında Son Durum

Başakşehir'in Avusturya Kampındaki Gelişmeler

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın yedinci gününü başarıyla tamamladı.

İptal Olan Maç ve İç Müsabaka

Planlanan Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile oynanması beklenen hazırlık maçının iptali sonrasında, Başakşehir futbolcuları arasında bir iç müsabaka yapıldı. Seefeld Spor Arena'da gerçekleştirilen bu karşılaşma sonucunda, Başakşehir 4-2 galip geldi.

Gollerin Sahipleri

Müsabakada, Festy Ebosele, Olivier Kemen, Nuno Da Costa (2), Yusuf Sarı ve Matchoi Djalo gollerle skora katkıda bulundu. Takım, yarın bir gün izin yaparak, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 15 Temmuz Salı günü devam edecek.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü. Turuncu-lacivertli...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın yedinci gününü tamamladı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü. Turuncu-lacivertli...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın yedinci gününü tamamladı.

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