Başakşehir-Galatasaray Maçının Ardından Çağdaş Atan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray mağlubiyetinin ardından duygularını ve hedeflerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 23:11
Başakşehir-Galatasaray Maçının Ardından Çağdaş Atan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

RAMS Başakşehir 2-1 Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, özellikle ikinci yarıda iyi bir performans sergilediklerini ancak kötü goller yiyerek oyunu kaybettiklerini ifade etti.

Duygu Karmaşası Yaşıyorum

Atan, soyunma odasında oyuncularıyla gurur duyup duymayacağı konusunda kararsız olduğunu belirtti. "Duygu karmaşası yaşıyorum. Oyuncularımla gurur mu duymalıyım yoksa sonuçtan ötürü üzülmeli miyim? Aşırı bir karmaşa içindeyim. Oyuncularımı tebrik ettim," dedi.

Hedeflerimiz Açık

Başakşehir'in organizasyon yapısının güçlü olduğunu vurgulayan Atan, şampiyonluk için bütçelerinin yetersizliğine dikkat çekti. "RAMS Başakşehir, geçmişte 45-50 milyon avro bütçeyle şampiyonluk yaşadı. Bugün bu rakam 15-20 milyon avroya düştü. Hedefimiz her yıl yüksek harcama yapan takımlardan birini altımıza almak. İlk 4, mümkünse ilk 3 ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz," diyerek ekledi.

Rekabetçi Kalişim

Teknik direktörlük kariyerinde kendini geliştirdiğini belirten Atan, rekabet etmek istediğini de ifade etti. "Şampiyonluğa oynamayı ben de istiyorum. Kendimi doğru yerde buluyorum. Beni destekleyen bir başkan ve yönetim var," şeklinde konuştu.

Hakem Performans İncelemesi

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da yorumda bulunan Atan, "Hakemin 2 dakika erken bitirdiğini hissettik. Her hafta hakemlerle ilgili konuşacak gücüm yok, ama bugün bazı pozisyonlarda konuşmanın gerekliliği vardı," ifadelerini kullandı.

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