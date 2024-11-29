Başakşehir, Göztepe Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı

Başakşehir, Göztepe Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale maçla sona erdi. Başakşehir ile Göztepe arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.