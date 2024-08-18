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Başakşehir'in Galibiyeti: Çağdaş Atan'dan Maç Analizi

RAMS Başakşehir, Alanyaspor'u 4-2 yenerek başarılı bir performans sergiledi. Teknik direktör Atan, maç sonrası değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:32
Başakşehir'in Galibiyeti: Çağdaş Atan'dan Maç Analizi

Başakşehir-Alanyaspor Maçından Sonra

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçtiğimiz gün oynanan maçta Corendon Alanyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda, karşılaşmanın oldukça heyecan verici geçtiğini belirtti.

İlk Yarı Performansı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Yeniden izlemesi için sabırsızlanıyorum. İlk yarıda oyuncularım mükemmel bir performans sergiledi," dedi.

Devre Arası ve Takım Değerlendirmesi

Atan, ilk yarı boyunca sıkı bir pres yaptıklarını ifade ederek, devreye daha rahat girebileceklerini ancak yaşanan konsantrasyon eksikliğinin başlarına taçtan gelen bir golle sonuçlandığını belirtti. Ayrıca, sol kanatta bazı problemler yaşadıklarını, bu sorunlar sonucunda penaltı verdiklerini ekledi.

Maçın İkinci Yarısı

"İkinci yarının başında Alanyaspor'un bir pozisyonu vardı, o an şans bizimleydi. Ancak yaptığımız değişikliklerle maçı kontrol etmeye çalıştık," diyen Atan, 22-23 günde 6 resmi maçı oynamanın kolay olmadığını belirtti. Güçlü bir geri dönüş yaparak 4-2'lik galibiyeti yakaladıklarını vurguladı.

Oyunculara Teşekkür

Çağdaş Atan, "Birçok oyuncum son dakikaya kadar mücadele etti. Özellikle Deniz, Davidson, Opoku, Ba ve Duarte gibi isimlere teşekkür ediyorum. Bu sezon sürekli 90 dakika oynuyorlar," dedi.

Alanyaspor ve Gelecek Hedefler

Atan, Alanyaspor'a ve Teknik Direktör Fatih Terim'e başarılar dileyerek, "Alanya bizim için her zaman özel, Fatih ağabey benim için de çok değerli. Harika bir takıma karşı oynadık ve güzel bir futbol akşamı yaşadık. Şimdi tamamen 2. Perşembe günü oynayacağımız, bizim için final niteliğindeki St. Patrick's karşılaşmasına odaklanacağız," ifadelerini kullandı.

Figueiredo'nun Güzeller Gölü

Atan, Figueiredo'nun orta sahadan attığı gol hakkında ise, "O kadar kusursuz bir şekilde ilerliyordu ki gol olduğunu anladım ve ben de koşmaya başladım. Figueiredo'nun vuruşu müthişti ve bu gol, geri dönüş ateşimizi ateşledi," şeklinde konuştu. Takımının Performansını öven Atan, "Hem Figueiredo'nun güzel golü hem de fazla gol atmamız, bu maçı özel kıldı. Takımımı kutluyorum," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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