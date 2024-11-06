Başakşehir'in Rakibi Kopenhag, Türk Takımlarıyla Oynadığı Maçlarda Başarılı

Kopenhag ve Türk Ekipleri

Danimarka'nın Kopenhag takımı, UEFA Konferans Ligi'nde yarın BŞ Başakşehir'i ağırlayacak. Kopenhag, Türk takımları ile geçmişte gerçekleştirdiği eşleşmelerden elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor.

Tarihçesi

Kopenhag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 eleme ve 2 grup aşaması olmak üzere toplam 5 Türk ekibi ile karşılaştı. Bu 10 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kopenhag, grupa kalmak için mücadele ettiği bu eşleşmelerde 3 Türk takımını elemeyi başardı.

Galatasaray ile İlk Karşılaşma

Kopenhag'ın Türk takımları ile olan serüveni, Galatasaray ile 2013-2014 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde başladı. İstanbul'da oynanan ilk maçta 3-1 kaybeden Kopenhag, kendi sahasında 1-0'lık bir galibiyet elde etti fakat gruptan son sırada ayrıldı.

Eleme Turlarında Başarılar

Kopenhag, eleme turlarında sırasıyla BŞ Başakşehir, Net Global Sivasspor ve Trabzonspor ile karşılaştı. 2019-2020 sezonunda BŞ Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, ilk maçta 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 ile galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Sivas ekibi ile girdiği play-off turunda ilk maçı 2-1 kazanarak üstünlük sağladı. Ayrıca, Trabzonspor ile 2022-2023 sezonu play-off turunda karşılaşarak, sahasında 2-1 galip geldi ve Trabzon'daki maçta 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray ile En Son Eşleşme

Kopenhag'ın Türk takımları ile en son eşleşmesi tekrar Galatasaray oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştı ve İstanbul'daki maçı 2-2 berabere tamamladı, kendi sahasında 1-0 galip geldi.

Sahasında Gösterdiği Performans

Kopenhag, Türk takımlarıyla evindeki 5 maçta da galip gelerek dikkat çekti. Bu maçlarda toplamda 12 gol atan Danimarka ekibi, sadece 1 gol yemiştir. Bu süreçte yalnızca Trabzonspor deplasmanda Kopenhag filelerini havalandırmayı başarabilmiştir.