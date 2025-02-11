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Başakşehir, Ivan Brnic ile 3,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Başakşehir, Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i 3,5 yıl süreyle kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:40
Başakşehir, Ivan Brnic ile 3,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Başakşehir, Hırvat Yıldız Ivan Brnic'i Transfer Etti

RAMS Başakşehir, 23 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Brnic'in Kariyer Hedefleri

Hırvat futbolcu Ivan Brnic, yeni kulübünde önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Transferin, başkent ekibinin kadro derinliğini artırması bekleniyor.

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