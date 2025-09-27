Başakşehir, Konyaspor Deplasmanında — Süper Lig 7. Hafta

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak; saat 17.00, hakem Oğuzhan Çakır.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik alarak 6 puan topladı; bir maçı eksik ve ligde 11. sırada bulunuyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise beş maçta ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik sonucu 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.

Nuri Şahin yönetiminde performans

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde çıktığı 2 maçta RAMS Başakşehir 4 puan topladı.

Son iki müsabakada deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden takım, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

