Başakşehir, Kopenhag'da Unutulmaz Bir Maç Oynayacak

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya geleceği Parken Stadyumu'nda, Türk futbol tarihine geçiş yapan bir karşılaşmaya imza atacak.

Parken Stadyumu'nun Tarihi Başarısı

Galatasaray, 24 yıl önce bu prestijli stadyumda, UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futboluna büyük bir İlki getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Arsenal ile olan finalde normal süre ve uzatmalar sonunda 0-0 berabere kalmış, penaltılarda 4-1’lik skorla kupayı kazanmıştı.

Stadyum Hakkında Kısa Bilgiler

Danimarka'nın en eski stadyumu olan Parken, 1992 yılında açıldı ve ülkenin en büyük stadyumu olma unvanına sahiptir. 38,065 seyirci kapasitesine sahip olan bu stadyum, Danimarka Milli Takımı'nın da maçlarını oynadığı bir alan olmuştur. 86 milyon avroya mal olan Parken, 1990 yılında inşaatına başlanarak hayata geçirilmiştir.

Kopenhag'ın Türk Ekiplerine Karşı Performansı

Kopenhag, Türk takımlarına karşı oynadığı 5 maçta galip gelmeyi başardı. Galatasaray, Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı oldukça başarılı bir performans sergileyen Kopenhag, bu karşılaşmalarda toplamda 12 gol atarken, sadece 1 gol yemiştir.

Futbol Dışında Bir Kültür Merkezi

Parken Stadyumu, Üstü kapanabilen yapısıyla sadece futbol maçlarına ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok ünlü sanatçının konserlerine de alan tanıyor. Michael Jackson, Whitney Houston, ve Metallica gibi efsane sanatçılar, bu prestijli stadyumda performans sergilemişlerdir.

Başakşehir’in Kopenhag ile oynayacağı maç, geçmiş başarıların anımsanacağı ve Türk futbolunun tarihine yeni bir sayfa ekleyecek önemli bir karşılaşma olacak.