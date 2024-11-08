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Başakşehir, Kopenhag ile Beraberlik Elde Etti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk puanını Kopenhag'da kazandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:18
Başakşehir, Kopenhag ile Beraberlik Elde Etti

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Puan Heyecanı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle 2-2 berabere kalarak organizasyondaki ilk puanını elde etti.

Maç Özeti

Parken Stadı'ndaki mücadelede, Başakşehir iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla, İstanbul temsilcisi, daha önce kaybettiği iki maçın ardından ilk puanını kazandı. Kopenhag ise puanını 2'ye yükseltti.

Öne Çıkan Oyuncular

Keny'nin İlk Golü: Başakşehir'in Senegalli futbolcusu Philippe Keny, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de ilk gol sevinciyi Kopenhag karşısında yaşadı. Keny, takımını 1-0 öne geçirdi.

Cornelius'un Sakatlığı: Trabzonspor’un eski oyuncusu Andreas Cornelius, Kopenhag takımında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ancak, 76. dakikada sakatlanan Cornelius, yerini Chiakha'ya bıraktı. Chiakha, Kopenhag'ın 2 golüne katkıda bulundu.

Bir Sonraki Maç

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki dördüncü maçını 27 Kasım’da sahasında Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak.

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