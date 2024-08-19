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Başakşehir, Miguel Crespo'yu Renklerine Kattı

Başakşehir, Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:10
Başakşehir, Miguel Crespo'yu Renklerine Kattı

Başakşehir'den Yeni Transfer

İstanbul'un başarılı takımlarından Başakşehir, kadrosuna bir yenilik daha ekledi. Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe'den transfer edilerek turuncu-lacivertli ekibe katıldı.

3 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık bir anlaşma sağlandı. Böylece Miguel Crespo, yeni sezon için Başakşehir forması giyecek.

Fenerbahçe Performansı

Miguel Crespo, daha önce Fenerbahçe formasını terlettiği 2.5 sezon boyunca, tüm kulvarlarda 80 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Bu performansı ile dikkatleri üzerine çeken Crespo, Başakşehir'in orta sahasını güçlendirecek.

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