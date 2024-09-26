Başakşehir, Sivasspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Başakşehir, Süper Lig'de Kritik Maça Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde yarın akşam Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Takım Performansları

RAMS Başakşehir, ligdeki ilk yenilgisini son olarak oynadığı Samsunspor karşılaşmasında alarak, bu sezonda 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak haftayı 5. sırada kapatıyor. Öte yandan, Sivas temsilcisi Sivasspor, son 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 8 puana sahip ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Sakat ve Ceza Durumları

Başakşehir'de, Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Pelkas'ın cezası, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla başlamış fakat Sivasspor maçıyla sona erecek.

Ayrıca, sakatlığı devam eden Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte da bu kritik mücadelede yer alamayacak. Başakşehir'in oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in durumu ise yarın net bir şekilde belirlenecek.