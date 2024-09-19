Başakşehir, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Başakşehir, Sivasspor Maçını Bekliyor

Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçirecek olan RAMS Başakşehir, 7. haftada Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hızla başladı.

İlk Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan duyuruda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan önderliğinde düzenlenen antrenmanın, topla ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenman, rondo çalışması ile devam etti ve çift kale maç ile tamamlandı.

İzin ve Devamlılık

Turuncu-lacivertli ekip, iki gün izin yaptıktan sonra 22 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Başakşehir taraftarları, takımlarının bu önemli mücadeledeki performansını merakla bekliyor.