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Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, Sivasspor ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:49
Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarına devam eden turuncu-lacivertli ekip, bu önemli maç için yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Antrenman Detayları

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. Gelecek Antrenman

Başakşehir, Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde yarın da antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek. Takım, bu karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

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