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Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Yarın oynanacak olan Süper Lig maçında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:47
Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı Karşılayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek.

Lig Durumu ve Ekip Performansı

Süper Lig'de bu sezon toplam 10 maç oynayan RAMS Başakşehir, bu maçlardan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 15 puana ulaşmış durumda. Turuncu-lacivertli ekip, son dört maçında galip gelemedi ve geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla oynadığı karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Öte yandan, son iki lig maçından mağlup ayrılan Beşiktaş, haftayı 20 puanla kapatmaktadır. Maç öncesinde iki takım arasında büyük bir rekabet bekleniyor.

Kemen'in Durumu Belirsiz

RAMS Başakşehir'de tedavi süreci devam eden Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu ise belirsiz. Kemen'in sağlık durumu, yapılacak kontroller sonrasında maç günü netlik kazanacak. Başakşehir'de bu maç için cezalı oyuncu bulunmamaktadır.

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