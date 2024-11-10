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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

RAMS Başakşehir, Beşiktaş ile oynanan 0-0 berabere kaldığı maçta mücadele ve pozisyon eksikliğini değerlendi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:05
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

Başakşehir – Beşiktaş Maçının Ardından Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Atan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kopenhag'da TSİ 01.00'de maçı bitirdik. 64-65 saat sonra ikinci büyük maçımızı oynadık. Bu hiç kolay değildi. Sezon başından bu yana 20. maçımızı oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Deplasmanı daha fazla oynadık. Son 2 maç çok iyi cevap verdik. Sağlam kaldık. Rakiplerimize net pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Oyuncularım, planladığımız her şeyi yapmak istedi." ifadelerini kullandı.

Maçın Detayları

Atan, Beşiktaş'ın baskı yapma yeteneğine vurgu yaparak, "Beşiktaş 1'e 1 baskı yapması zor bir takım. Gezen bir takım. 1'e 1 bulduğumuz anlarda etkili pres yaptık. İlk yarı geçiş şansı yakaladık." dedi.

Ayrıca, takımın oyuna daha fazla hakim olması gerektiğini belirten Atan, "Gole yaklaştığımız anlar vardı. Pozisyon anlamında kısır ama mücadele açısından etkili bir maç oynandı. Van Bronckhorst daha sonra forvetsiz oyuna döndü. Bu, bizim hamlelerimizi bozdu. Seviyemizi yukarıda tutmaya çalıştık. 20 oyuncuyu iki maçta iyi kullandığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Transfer ve Gelecek Hedefleri

Çağdaş Atan, transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. "Biz bir değişim yaşıyoruz. Kış transferlerinde verimli sonuç ya da iyi oyuncular almak kolay değil. Ufak bir parçayı tamamlayabiliyorsunuz. Yazın faydalı, iyi oyuncular aldık ancak sayısal olarak azdı. Elimizdeki oyuncuları daha fazla değerlendirmek istediğimiz dönemlerden geçiyoruz. Değişim devam edecek. Bu oyun, performans oyunu, iyi performans verenler devam edecek. Vermeyenlerin yerine de yenileri gelecek," şeklinde konuştu.

Atan, son olarak Beşiktaş'ın son dakikada penaltı beklediği pozisyona da değinirken, "Antrenörlük kariyerim boyunca hakemlerle ilgili bir ya da iki kere konuşmuşumdur. Benim dahil olmak istediğim konular değil. Pozisyonun tekrarını izlemedim, bir düşüncem var ama bir şey demek istemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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