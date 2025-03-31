Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Eyüpspor Maçına Dair Çarpıcı Açıklamalar

Başakşehir, Eyüpspor'la Yüzde Yüz Güvenle Oynadı

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor'u 3-1 yenerek galip geldikleri maçı değerlendirdi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, bu karşılaşmanın kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

„Bir İsyan Başlatmamız Gerekiyordu“

Atan, felaket duruma ve deplasmanlardaki kötü futbola karşı bir isyan başlatmaları gerektiğini ifade ederek, “Futbolcularım buna uygun bir oyun sergiledi. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Trabzonspor maçının ardından gözlerdeki ateşi hissetmiştim. Bu maçın sloganı, kötü futbola karşı isyan etmekti. Uzun bir aradan sonra deplasmanda iyi bir oyun sergileyerek galip geldik. Sıradaki hedefimiz ise Konyaspor ile oynayacağımız final niteliğindeki maç.” dedi.

Güven Tazeleyen İlişki

Sezon öncesi yaşanan istifa sinyallerinin ardından Çağdaş Atan, başkan ve yönetimden aldıkları güvenin kendileri için çok değerli olduğunu aktardı. Atan, “Başkanımız ve yönetim kuruluyla aramızda yüzde 100 güven oyu tazeledik. Bu pozitif atmosfer bugün sahaya yansıdı, ancak elde edilen bu sonuç artık normalimiz olmalı.” açıklamasında bulundu.

Sezon Hedefleri ve Üst Sıralar

Atan, sezon sonu hedeflerinin 9 final maçı olduğunu belirterek, “Bugün onunculuktan altıncılığa yükseldik. Hedefimiz iki sıra daha yukarı çıkmak. Eğer doğrudan yapamazsak, 5. sıra ile Türkiye Kupası galibini bekleyerek Avrupa’ya gitmeyi amaçlıyoruz. Zor bir fikstürle karşı karşıyayız ama kalitemiz ve oyun gücümüzle üstesinden gelebiliriz, yeter ki istikrarlı olalım.” ifadelerini kullandı.