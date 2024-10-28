Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor Maçını Değerlendirdi

Başakşehir ve Eyüpspor Maçının Ardından

RAMS Başakşehir'in Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Oynanan Oyun Gelecek İçin Umut Verdi

Maçta iyi oynamalarına rağmen gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirten Atan, "Her şey kusursuza yakındı. Eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti" dedi.

Ağır Mağlubiyetin Ardından Moral Arayışı

Hafta içi Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup olmalarını hatırlatan Atan, "Bugün ligde puan anlamında rakip olarak gördüğümüz bir takıma karşı büyük bir üstünlük kurduk. Topa sahip olduk, iyi ataklar geliştirdik ve ceza sahasına oldukça fazla girdik" şeklinde konuştu.

Oyun İçi Şanssızlıklar ve Gelecek Umutları

Önemli pozisyonlar bulduklarını vurgulayan Atan, "1-0 geriye düştükten sonra oyunu çevirmeye çalıştık. 0-0 ve 1-0'da oynanan oyun, her şeyin kusursuz olduğu bir durumdaydı. Bir büyük fırsatı kaçırdığımızı biliyoruz" diye ekledi.

Takımın Moral Durumu ve İyileşme Süreci

Atan, galip gelseydik 17 puanla rakiplerimizin arkasında yer alabileceğimizi belirtirken, "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu oldukça yüksekti" şeklinde sözlerini tamamladı. Ayrıca, tedavisi süren Serdar Gürler'in çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını da duyurdu.