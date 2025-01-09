Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray ile Beraberliği Değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, aldıkları 1 puanın değerli olduğuna dikkat çekti.

Bası açıklamalarında, Pazar günü tekrar Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Atan, "İlk yarının en iyi takımıyla oynayacağımızı belirtmiştik. Okan Buruk da en formda hocalardan. Rotasyon bekliyorduk ama beklediğimizden de fazla değişiklik oldu. Osimhen hariç ilk 11 oyuncularının hepsi yedek kulübesindeydi. Bu yüzden ilk yarıda maçı daha fazla istedik" dedi.

Karşılaşmanın her geçen dakikasında oyun planlarının sert geçmeyi hedeflediğini belirten Atan, "Zaten her değişiklikten sonra Galatasaray daha güçlü gelmeye başladı. İlk yarı durumu 2-0'a getirebilirdik. Bana göre bir penaltı pozisyonu da vardı. Kartın rengi de kırmızı olabilirdi. İkinci yarı Mertens ve Yunus girdi. 2-1 öne geçtikten sonra stoperimiz, preste Mertens'le bire biri bulamadı. Bu da bizi geriye doğru itti. Geriye doğru itildiğimizde de iyi mücadele ettik. Kötü goller yedik. Galatasaray da iyi mücadele etti. Statü ilginç ve zor. Bana göre biraz garip bir senaryoda, Galatasaray'dan alınan 1 puan çok değerli" ifadelerini kullandı.

Atan, son maçta 4 takımın aynı puanda olabileceğini belirterek, "O zaman da son maçta takımlar sadece pas yapabilir. Garip bir statü. Biz, kupada çok istekliyiz. Final görmek istiyoruz. Pazar günü bizim için daha zor olacak. Duarte'nin sakatlığı var. Ba, Berat ve Crespo'nun da cezalı olma durumu var. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Elimizde güçlü bir oyun var ama pazar günü daha zor olacak bizim için" şeklinde konuştu.

Eleştirilerin sürekli olacağını ifade eden Çağdaş Atan, sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal medyada konuşanlar olacak. Fanatizm uğruna konuşanlar olacak. Bu kişiler de bir gün kaybolacak. Biz de kaybolacağız. Sinir ve agresifliğe gerek yok. İnsanlar, fanatizmin ne kadar gereksiz olduğunu gelecekte anlayacak. Ben takımıma ve işime odaklandım. Tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Benim başarısızlığım, bazı kesimleri mutlu edecek. Ben onları mutlu etmeyeceğim. Benim geçen seneki başarımı küçümsüyorlar. Biz 0 puanlı ve 0 gollü takım aldık. Piatek'in 9 haftada golü yoktu. Deniz Türüç de asist kralı oldu. Opoku ve Kemen'in geldiği seviye belli. Bu işin sonunda başarısızlık da var. O zaman ceketimi alıp çıkarım. Doğru yerde ve doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. 10 senelik teknik adamlık kariyerimde PR çalışması yapmadım. Hakemlerle ilgili bir kere konuştum. Umarım bir daha konuşmam."