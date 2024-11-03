Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Maç Sonrası Değerlendirmesi

Konyaspor-Başakşehir Maçının Ardından

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yaşanan 3-2'lik kaybın ardından basın toplantısı düzenledi. Atan, takımının sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Takım Sorumluluğuna Dikkat Çekti

Atan, "Mazeretin arkasına sığınmadan herkesin, özellikle takımımın taşın altına elini sokması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Konyaspor'un yeni teknik direktörü ile çıktıkları ilk maçta rakibin oyun planını analiz ettiklerini belirtti.

Konyaspor'un Oyun Yapısı

Maçta, Konyaspor'un savunma ağırlıklı bir strateji benimsediğini ve geriden uzun toplarla çıkarak oynamaya çalıştığını anlatan Atan, "İlk yarıda çok üretken olamadık ama berabere bitirdiğimiz bir ilk yarı bizim için bir fırsattı" ifadelerini kullandı.

Gelecek Maçlar ve Hedefler

Atan, gelecekteki zorlu maçlara hazırlanmaları gerektiğini belirterek, "Kopenhag'la zor bir maça çıkıyoruz ve ardından Beşiktaş ile karşılaşacağız. Bir an önce galibiyet alarak kafamızı kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.