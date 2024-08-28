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Başakşehir UEFA'da İlk 16 Hedefliyor

Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i yenerek UEFA Konferans Ligi'nde ilerlemeye devam ediyor. Başkan Gümüşdağ hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:53
Başakşehir UEFA'da İlk 16 Hedefliyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İlerliyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi.

Başkan Gümüşdağ'dan Açıklamalar

Karşılaşmanın ardında kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, elde edilen başarıdan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gümüşdağ, "Çok mutluyuz, bu mutluluğu yaşatan başta teknik direktörümüz ve oyuncularımızı kutluyorum. Avrupa'da oynadığımız 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle önemli bir başarı sağladık." şeklinde konuştu.

Başakşehir'in Avrupa'daki geçmişinden de bahseden Gümüşdağ, "İki sezon önce Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldık. Bu sezon bu başarının üzerine çıkabiliriz. Neden çıkmayalım? Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var." dedi.

Hedef: İlk 8'e Girmek

Gümüşdağ, yeni transferlerin gündemde olduğunu vurgulayarak, "Hocamızın raporuna istinaden 1-2 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz, Avrupa'da ilerlemek ve ilk 8'e ulaşmak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin sayısının artmasına dikkat çekti ve diğer takımların da başarı göstermesini umut etti.

Lig ve Avrupa'da İddialı Devam

Başkan, hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir şekilde yollarına devam etmek istediklerinin altını çizerken, "Lig maçlarının ertelenmesi, play-off süreci için çok doğru bir karar oldu. Bu maçlar ülkemiz için son derece kıymetli." şeklinde concluud etti.

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