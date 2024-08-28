Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Bir Üst Tura Geçti

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Başarısı
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek lig aşamasına adını yazdırdı.
Maçın Önemli Anları
Karşılaşma, Başakşehir'in sahasında gerçekleşti. Maçın 47. dakikasında, Opoku orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleyi sol çaprazdan gören Opoku'nun çektiği sert şut üstten dışarı çıktı.
64. dakikada ilk gol geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında, savunmaya çarpan top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi geçerek kale sahasına giren Ömer Ali, kaleciyle karşı karşıya kaldığında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 1-0.
82. dakikada fark ikiye çıktı. Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte yükselen Kemen, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0.
Karşılaşma, Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, rövanşta aldığı bu galibiyetle lig aşamasına yükselmeyi başardı.