Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile kritik maça çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi grup aşamasının altıncı ve son maçında yarın Belçika'nın Cercle Brugge takımı ile karşılaşacak. Maç, Jan Breydel Stadı'nda TSİ 23:00'te başlayacak ve Macar hakem Istvan Vad tarafından yönetilecek.

Maçın Önemi

Bu mücadele, turuncu-lacivertli ekip için adeta tamam mı devam mı sınavı niteliği taşıyor. Başakşehir, galip gelmesi durumunda play-off aşamasına geçmeye hak kazanacak.

Başakşehir'deki Eksikler

Turuncu-lacivertli takımda, tedavi sürecinde bulunan Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu maçta forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü belli olacak. Ayrıca, kaburgasındaki ağrılar nedeniyle Fenerbahçe maçında yer alamayan kaleci Muhammed Şengezer'in de takıma katılması bekleniyor. UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da bu maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir’in Performansı

Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybettikten sonra, son iki maçında beraberlik aldı ve son olarak Heidenheim karşısında 3-1 galip geldi. Şu an 5 puana sahip olan İstanbul ekibi, grup aşamasını geçmek için bu maçı kazanmak zorunda.

Cercle Brugge ise bu formatta çıktığı ilk maçı 6-2’lik bir galibiyetle tamamladı, ancak ardından 3-1’lik bir yenilgi yaşadı. Son iki maçında ise Hearts’ı 2-0 ve Olimpija’yı 4-1 mağlup ederek 10 puanla grup liderliğini sürdürüyor.