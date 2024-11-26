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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile Karşılaşıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Petrocub ile sahasında karşılaşacak. Maçın detayları burada.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:01
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile Karşılaşıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile Yüz Yüze Geliyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak.

Müsabakanın hakemliği, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza tarafından üstlenilecek. Nuza'ya yardımcı hakemlik görevlerinde ise Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj eşlik edecek.

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca, İstanbul ekibinin Süper Lig'deki son maçında sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in durumu maç günü netlik kazanacak.

Başakşehir ve Petrocub'un Durumu

Başakşehir, şu ana dek 1 puana sahipken, Petrocub'un ise puanı bulunmuyor. İstanbul ekibi, turnuvanın ilk iki maçında kaybolan puanların ardından üçüncü maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibi ile 2-2 berabere kalmayı başardı.

İlk karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 yenilen Başakşehir, ikinci maçında Slovenya'nın Celje takımına deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Öte yandan, Petrocub ise turnuvadaki üç maçını da kaybetti ve ilk maçında saha avantajını kaybederek Pasof'a 4-1 yenildi. İkinci maçında ise Jagiellonia'ya 2-0 mağlup olan Moldova ekibi, son maçında da Rapid Wien'e 3-0 kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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