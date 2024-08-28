Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyonluk Hedefli İlerlemesine Devam Ediyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Tura Geçti

UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden İstanbul ekibi Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile oynadığı rövanş maçında üstün bir performans sergileyerek 2-0'lık galibiyet aldı.

Önceki maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, İrlanda temsilcisine karşı evinde yaptığı mücadelede güçlü bir oyun ortaya koyarak tur atlamayı başardı.

Bu galibiyetle Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin grup aşamasına adını yazdırmış oldu. Takım, Avrupa arenasındaki bu başarıyı elde ederken, taraftarlarını da sevince boğdu.

Başakşehir'in Avrupa macerası devam ediyor!