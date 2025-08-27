Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"

İstanbul Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile oyuncu Deniz Türüç, Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'dan maç öncesi değerlendirme

Takımın ilk maçtaki performansına değinen Atan, "İlk maçta mağlubiyet alarak hayal kırıklığına uğradık. Bildiğimiz, olağan Başakşehir performansının altında kaldık. İlk maçta yediğimiz 2 gol de dağınık yerleşimden geldi. Oyunda topa sahip olduk ama üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yarın zorlu bir atmosferde oynayacağız. Kazanıp tur atlamak istiyoruz. Yarın için hazırız.

Stadı çok beğendiğini belirten Atan, rakip taraftarın dolduracağı atmosferi de değerlendirdi: "Biz, Türkiye'de böyle ortamlara alışığız. Son oynadığımız Viking maçında da etkileyici bir atmosfer vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların da statları böyle dolu olabiliyor."

45 yaşındaki teknik adam, "Biz, final maçlarını çok iyi oynayan bir takımız. Yarın da bizim için bir final maçı olacak." dedi.

Fayzullaev, sakatlar ve kadro değerlendirmesi

Özbek oyuncu Abbosbek Fayzullaev'in durumuna değinen Atan, "Kendisi uzun bir ara verdi. Transferi ile ilk resmi maçı oynaması arasında uzun bir süre vardı. Ritim yakalamasını bekliyoruz. Oyuncu, fiziksel olarak hazır olmak üzere. Yavaş yavaş süre alarak, ritmini bulacak ve oynamaya başlayacak." sözlerini paylaştı.

Atan, ilk 11'de kimlerin başlayacağının önemini yorumlarken, "Yarınki ilk 11'in hiçbir önemi yok. Sakat ve cezalı oyuncular buraya gelip bize destek olmak istediler. Sahada takım olarak ortaya koyacağımız mücadele önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Hepsi hazır durumda." dedi.

Leo Duarte ve Muhammed Şengezer'in kadroda olmamasına ilişkin, "Duarte bizim için önemli oyuncu ama yarın ilk 11'de başlayacak oyuncuların önemi yok. Ben, bütün oyuncularıma güveniyorum. Dersimize iyi çalıştık. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Yarınki maça yüzde yüz hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Rakip teknik direktör ve maçın önemi

Universitatea Craiova teknik direktörü Mirel Radoi'nin "Bu maç bizim için daha önemli." sözlerini değerlendiren Atan, "Radoi, orada biraz psikolojik olarak bizimle oynamak istedi. Onlar için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli. Biz, Avrupa'da oynamaya alışkın bir takımız. Kısa vadede lig etabına kalmak istiyoruz. Yarınki maçı geçmemiz gerekiyor. En az Universitatea Craiova kadar bizim de bu maça ihtiyacımız var." dedi.

Hedef: Türk halkını gururlandırmak

Başakşehir'in Avrupa'daki prestiji için mücadele edeceklerini vurgulayan Atan, "Şu anda işin finansal kısmıyla ilgilenmiyoruz. Türk halkını gururlandırmak için buradayız. Lig etabına kalmak için son bir adımımız kaldı. O adımı atmak için buradayız." şeklinde konuştu.

Eski takım arkadaşı Daniel Pancu'yu otele davet ettiğini, ancak gelmediğini belirten Atan, "Kendisi sevdiğim bir arkadaşım. Ona selam söylüyorum."

Oyuncu yorumu — Deniz Türüç

Deniz Türüç, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz, bu tarz maçları hep iyi oynadık. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz ama kendi oyunumuzu oynarsak buradan galibiyetle döneriz." dedi.