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Başakşehir ve La Fiorita Maçının Hakemi Milos Boskovic

Başakşehir, La Fiorita ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Maçın hakemi Milos Boskovic.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:17
Başakşehir ve La Fiorita Maçının Hakemi Milos Boskovic

RAMS Başakşehir - La Fiorita Maçı Detayları

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino'nun La Fiorita takımıyla karşılaşacak. Bu önemli mücadelenin hakemi, Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Milos Boskovic olacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, 25 Temmuz Perşembe günü, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak. Saat 20.45'te başlayacak olan toplantıda, Boskovic'in yardımcı hakemleri ise Nikola Radulovic ve Vladislav Radenovic olacak.

Dördüncü Hakem

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Dalibor Vujisic görev alacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi'nde Türk futbolunun uluslararası arenadaki mücadelesi için büyük önem taşıyor.

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