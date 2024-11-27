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Başakşehir ve Petrocub Berabere Kaldı: 1-1

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki önemli maçta Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:34
Başakşehir ve Petrocub Berabere Kaldı: 1-1

Başakşehir, Petrocub ile 1-1 Berabere Kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Moldovalı Petrocub ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 65. dakikasında Başakşehir, ikinci golüne oldukça yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle yüz yüze kalan Pelkas'ın şutu, kaleci tarafından kurtarıldı. Boşta kalan topu Piatek vurdu ancak kale çizgisi üzerinde Douan bu pozisyonda gole izin vermedi. Sonrasında Figueiredo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi fakat hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors, altıpas önünde kafayı vurdu. Kaleci Muhammed topu çeldi, fakat hakem topun çizgiyi geçtiği yönünde karar vererek bu golü onayladı: 1-1.

Mücadele bu skorla tamamlandı ve iki takım birer puanı hanesine yazdırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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