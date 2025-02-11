Başakşehirli Futbolcu Onur Ergün Ameliyat Oldu

Onur Ergün Sağ Ayak Bileği Kırığı İçin Ameliyat Oldu

RAMS Başakşehir'in Trendoyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak bileği kırılan Onur Ergün, başarılı bir şekilde ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, oyuncu Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından ameliyat edildi.

32 yaşındaki oyuncuyu hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Onur ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.