Başarılı Gençlere Vizyon Kampları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Ödüllendirici Proje

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinden başarı gösteren gençler için Vizyon Kampları organize ediyor. Bu girişim, yükseköğretim kurumları sınavında ilk 5 bine giren ve TÜBİTAK 2209-A programında destek kazanan gençleri hedef alıyor.

Vizyon Kampları Hakkında

Bakanlık, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yeni nesil bir vizyon ile tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bu kampı, Seyri Antep Gençlik Kampı'nda gerçekleştiriyor. Katılımcılara, iletişim becerilerini geliştirme, dinlenme ve eğlence imkanı sunuluyor.

Uzman Eğitmenler ile Eğitimler

Katılımcılar, çeşitli konularda eğitimler alarak, yeni fikirler geliştirme fırsatı buluyor. Tasarım odaklı düşünme, bilimsel araştırmalar ve duygusal iletişim gibi başlıklar üzerinde eğitmenlerden destek alıyorlar.

Hedefler ve İçerik

Kamp, gençlerin bireysel verimliliklerini artırmayı ve duygusal zekalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, atölye çalışmaları, samimi sohbetler, şehir gezileri ve sosyal aktiviteler ile katılımcıların deneyim kazanması sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden başarılı gençleri Vizyon Kampları'nda buluşturuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden başarılı gençleri Vizyon Kampları'nda buluşturuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden başarılı gençleri Vizyon Kampları'nda buluşturuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden başarılı gençleri Vizyon Kampları'nda buluşturuyor.