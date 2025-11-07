Başkan Başdeğirmen'den Fatmagül Çevik ve Mustafa Erdoğan'a Altın Ödül

Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli halterci Fatmagül Çevik, Arnavutluk’un Durres kentinde 28 Ekim-4 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı.

Avrupa'da zirve: Fatmagül Çevik şampiyon, Mustafa Erdoğan üçüncü

Fatmagül Çevik, Kadınlar Gençler +86 kilo kategorisinde koparmada 111 kilo, silkmede 134 kilo ve toplamda 245 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Mustafa Erdoğan ise aynı şampiyonada silkme kategorisinde 141 kilogram kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Ödül töreni ve Başkan'ın sözleri

Milli sporcular Fatmagül Çevik ve Mustafa Erdoğan ile antrenör Ferit Şen, Isparta Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısına misafir oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplantı öncesinde sporcular ve antrenörü altınla ödüllendirdi.

Başkan Başdeğirmen, sporcuların başarısını şöyle değerlendirdi: "Altın madalya almak Türk Bayrağımızı göndere çektirmek demektir. Fatmagül bunu sürekli yapmaya başladı şimdi arkasından da Mustafa Erdoğan geliyor. Mustafa da başarılarını arttırarak devam ettirecek inşallah. Antrenörümüz bu işin peşini bırakmıyor. Yıllardır bu işte en iyi şekilde hizmet ederek Isparta’mız ve ülkemizin gururu haline geldi. Sporcularımız ve hocamızı kutluyorum. Mustafa’nın da Fatmagül gibi başarılarını en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz"

Konuşmanın ardından Başkan Başdeğirmen, milli sporcular, antrenör ve belediye meclis üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

