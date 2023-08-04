Başkan Murat Sancak maç sonrası ayrılığı duyurdu

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

FREDRİK GULBRANDSEN'E VEDA





Başkan Murat Sancak, Cluj maçının ardından Fredrik Gulbrandsen'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Takıma katılacak yeni isimlerle ilgili de bilgi veren Sancak, bir santrafor ve bir stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Onyekuru'nun satışına bağlı olarak bir sol kanat oyuncusu da takıma takviye olarak düşünüldüğünü belirtti.



Fredrik Gulbrandsen'in bedelsiz olarak geçtiğimiz sezon Başakşehir'den transfer edildiği Adana Demirspor'da performansı 24 maçta 2 golle sınırlı kalmıştı.