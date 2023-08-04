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Başkan Murat Sancak maç sonrası ayrılığı duyurdu

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Başkan Murat Sancak maç sonrası ayrılığı duyurdu
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Cluj'u ağırlarken, Başkan Murat Sancak kritik açıklamalarda bulundu. O ismin takımdan ayrılacağını duyuran Başkan, yeni transferlerin yolda olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

FREDRİK GULBRANDSEN'E VEDA

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Başkan Murat Sancak, Cluj maçının ardından Fredrik Gulbrandsen'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Takıma katılacak yeni isimlerle ilgili de bilgi veren Sancak, bir santrafor ve bir stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Onyekuru'nun satışına bağlı olarak bir sol kanat oyuncusu da takıma takviye olarak düşünüldüğünü belirtti.

Fredrik Gulbrandsen'in bedelsiz olarak geçtiğimiz sezon Başakşehir'den transfer edildiği Adana Demirspor'da performansı 24 maçta 2 golle sınırlı kalmıştı. 

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