Başkan Öntürk, Hataysporlu Futbolcularla Moral Buluşması Gerçekleştirdi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularını moral yemeğinde bir araya getirdi. Buluşma, Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Öntürk, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden inşasında Hatayspor'un kritik bir rol oynadığını belirtti. Öntürk, "Birbirimize kenetlenip bu zor günleri hep beraber aşmamız lazım. Biz sadece bizden ibaret değiliz, sıradan bir spor kulübü de değiliz. Bizi izleyen Hatay'da 1 milyon 700 bin insan var. Hatay'ı da merak eden 85 milyon insan var. Görevimiz çok önemli, kutsal bir iş yapıyoruz. Yeter ki siz bir, beraber ve güçlü olun. Hatay'a moral vermeye devam edin," dedi.

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu ise futbolcuların hangi şehir adına oynadıklarını daha iyi anlamaları için kentte ziyaret programı düzenlediklerini ifade etti. Mıstıkoğlu, Hatayspor'un bir süredir Mersin'de maçlarını oynadığını hatırlatarak, "Hatayspor için değil, Hatay için oynuyorsunuz. Mehmet Öntürk başkanımızın da söylediği gibi arkanızda 1 milyon 700 bin Hataylı var. Hepinizin gönlüne, emeğine sağlık," şeklinde konuştu.

Kaleci Erce Kardeşler ise sezonu Hatayspor'a yakışır bir sırada bitirerek, gelecek sezonu Hatay'da oynamak istediklerini dile getirdi.

Moral yemeğine AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı. Kulüp başkanı Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, depremlerin ardından onarım çalışmalarının sürdüğü Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etmiş, ardından taraftarlarla bir araya gelmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularını moral yemeğinde ağırladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularını moral yemeğinde ağırladı.