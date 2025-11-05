Başkan Şükrü Başdeğirmen: Isparta 32 Spor'a Şampiyonluk İnancı

Başkan Şükrü Başdeğirmen: "Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISBAŞ Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetimi, Teknik Direktör Şaban Yıldırım, teknik heyet ve futbolcularla Bezirgan Sufrası'nda bir araya geldi. Toplantıda Başdeğirmen, takımın son maçta Ankara Demirspor karşısında elde ettiği 4-0’lık skoru kutladı ve ekibin ligde 5. sırada bulunmasına rağmen sezon sonunda daha üst sıralarda olacağına inandıklarını belirtti.

Kaptan Kamil İçer: "Desteğinizi hissediyoruz"

Isparta 32 Spor Kaptanı Kamil İçer, programda söz alarak Belediye Başkanı Başdeğirmen'e takıma sağladığı destekler için teşekkür etti. İçer, "Başkanım sizlerin önderliğinde hedefe kurulmuş bir takımız. Hedefe giderken sizin bize desteğiniz çok önemli. Bu desteğinizi hissediyoruz ve bize itici güç oluyor. Sezon sonuna kadar desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör ve Yönetimden Teşekkür

Teknik Direktör Şaban Yıldırım de şampiyonluk yolunda Başkan Başdeğirmen'in yanlarında olmasının önemine vurgu yaparak teşekkür etti. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ise toplantıda Başdeğirmen'e takıma verdiği desteğin bilindiğini belirterek, "Başkanımız maddi ve manevi olarak her türlü desteği veriyor. Böyle bir gecede bizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Takımımızın bulunduğu yerde olmasının en büyük nedeni Şükrü başkanımızdır. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başdeğirmen: "Şampiyon olacağınıza inanıyorum"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni göreve başlayan Teknik Direktör Şaban Yıldırım ve ekibine başarı dileklerini iletti. Adana Demirspor maçında alınan 4-0’lık galibiyetin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Başdeğirmen, takımın gayretlerini gördüklerini ve şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Şampiyonluğun gerçekleşmemesi halinde hedefin play-off olduğunu ekledi.

Başdeğirmen konuşmasında yönetimin fedakârlığını da vurguladı: "Bizler her zaman sizlerin yanında olarak destek vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 'Başkanımız olmazsa biz olamayız' diyorlar. Böyle bir şey yok. Her şey para değil. Bazı takımlar 3-4 katı para harcamasına rağmen istedikleri yerde olamıyorlar. Paradan öte bu işin gönülden yapılma isteği önemli. Isparta’da oynadığınız sürece Isparta için mücadele ettiğinizi biliyoruz. Bu olduğu zaman para ikinci planda. Hocamız ve ekibinin gayretini görüyoruz, futbolcularımız da mücadele veriyor. Ama hakkı yenmeyecek olan da yönetim. Yaklaşık 5-6 yıldır beraber çalışıyoruz. Nerede maç var örneğin Mardin’de, yöneticilerimiz Mardin’de. Türkiye’nin neresinde hangi maç olursa olsun yönetim yanınızda oluyor, takıma güç veriyor. Prim verilmesi gerektiğinde hemen kendi aralarında birleşiyorlar ve onu sağlıyorlar. Prim de mutluluğu paylaşmaktır. Allah nasip etsin bu birlik ve beraberliğimiz, başarılarımız devam etsin. Sezon sonunda en iyi yerde ligi bitirmek nasip olsun."

Başdeğirmen, taraftar desteğinin önemine değinerek 12. adamın takım için değerini vurguladı. Taraftar grubu başkanının cep telefonundan ilettiği talebe göre, sahadaki ilk maçın kadın ve çocuklara ücretsiz olması, ayrıca bilet fiyatının 100-200 TL aralığında olmasına ilişkin görüşler paylaşıldı. Başdeğirmen bu konuda yönetimin bir fiyat tarifesi belirlediğini, ancak daha çok seyircinin stada gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Programın sonunda Gültekin Özdemir ve yönetimi tarafından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Isparta 32 Spor forması hediye edildi.

