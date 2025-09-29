Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor — 20 Takımlı Yeni Dönem

Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu yarın başlıyor

EMRE DOĞAN - Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu, 2025-2026 sezonuna yarın başlayarak perdesini aralıyor. Bu sezon 20 takım mücadele edecek.

Sezon takvimi ve kritik tarihler

Normal sezon 17 Nisan 2026'da tamamlanacak. Play-in maçları 21-24 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak, play-off müsabakaları ise 28 Nisan-13 Mayıs 2026 arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final organizasyonu 22-24 Mayıs 2026 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Türkiye'yi temsil eden takımlar

Bu sezon Türkiye'yi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek. Organizasyonda son 6 sezonda olduğu gibi iki Türk temsilcisi bulunuyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2021 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşmış; Fenerbahçe Beko ise 2017 ile 2025'te kupayı müzesine götürmüştü.

Takım sayısı 18'den 20'ye yükseldi

Avrupa Ligi'nde bu sezon takım sayısı 20'ye çıkarıldı. ALBA Berlin organizasyonda yer almayacak. Buna karşın BKT Avrupa Kupası'nın son şampiyonu Hapoel IBI ile Valencia Basket ve Dubai Basketbol yeni katılan ekipler oldu.

Ülke temsilci dağılımı

Bu sezon organizasyonda 10 ülke temsil edilecek: İspanya'dan 4, Fransa'dan 3; Türkiye, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den ikişer; Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer ekip sahne alacak.

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia

Fransa: Monaco, Paris Basketbol, LDLC ASVEL

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan

İtalya: EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna

Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos

İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI

Almanya: Bayern Münih

Litvanya: Zalgiris

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

Play-in formatı üçüncü sezon

Üst üste üçüncü sezon uygulanacak play-in formatına göre, normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off hakkı kazanacak. Play-off'lara katılacak son iki ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada tamamlayan takımlar arasındaki play-in turnuvası ile belirlenecek. 7 ile 8'inci sıradaki maçı kazanan takım doğrudan play-off'a yükselecek; mağlup olan ekip 9 ile 10'uncu arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak ve bu müsabakayı kazanan takım 8. sıradan play-off biletini alacak. Play-off serilerinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e kalacak.

Türk oyuncuların yeni adresleri

Bu sezon yabancı takımlarda 4 Türk başarı peşinde koşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven ikinci sezonlarını yaşayacak. Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı ise yeni sezonda Dubai Basketbol forması giyecek. Sertaç, 2021-2023 arasında Barcelona'da görev yapmıştı.

Lig tarihçesi

Organizasyon ilk olarak 1958'de FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlendi. 1991'de FIBA Avrupa Ligi olarak oynandı. FIBA ile ULEB arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) düzenlendi; 2001-2002'den itibaren ise Avrupa Ligi yönetimi altında tek turnuva olarak devam etti.

İlk maç programı

Yarın:

19.00 Hapoel IBI - Barcelona (Arena 8888 Sofya - Bulgaristan)

19.00 Dubai Basketbol - Partizan (Coca Cola Arena)

20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd (Moraca - Karadağ)

21.00 Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR - Bayern Münih (Telekom Atina)

21.30 Baskonia - Olympiakos (Buesa Arena)

21.45 Virtus Bologna - Real Madrid (Paladozza)

1 Ekim Çarşamba:

20.30 Monaco - Zalgiris (Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC ASVEL - Valencia Basket (Astroballe)