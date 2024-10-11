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Basketbol Haftası Maç Programı

Türkiye Sigorta ve ING Women's Basketbol Süper Lig'lerinde bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:37
Basketbol Haftası Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Haftası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftası bu hafta oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Programı

  • Bugün:
  • 18.00 Karşıyaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
  • 20.30 Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)
  • Yarın:
  • 15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom (Sinan Erdem)
  • 18.00 Yalovaspor Basketbol - Fenerbahçe Beko (90. Yıl)
  • 20.30 Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes (TOFAŞ)
  • 13 Ekim Pazar:
  • 15.30 Galatasaray - TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)
  • 18.00 Mersinspor - Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)
  • 14 Ekim Pazartesi:
  • 19.00 Darüşşafaka Lassa - Manisa Basket (Daruşşafaka Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Programı
  • Yarın:
  • 14.00 Emlak Konut - Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)
  • 16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Zonguldakspor Basket 67 (Kadir Has Kongre Merkezi)
  • 13 Ekim Pazar:
  • 14.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - BOTAŞ (Bodrum)
  • 14.30 ÇBK Mersin - Beşiktaş (Servet Tazegül)
  • 19.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 14 Ekim Pazartesi:
  • 14.00 OGM Ormanspor - İlkem Yapı Tarsusspor (M. Sait Zarifoğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Programı
  • Yarın:
  • 15.00 iLab Basketbol - Kapaklıspor (Beşiktaş Akatlar)
  • 15.45 TED Ankara Kolejliler - Çağdaş Bodrumspor (Gölbaşı)
  • 18.30 Esenler Erokspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
  • 13 Ekim Pazar:
  • 14.00 İstanbul Ankaspor - Fenerbahçe Koleji Novotel (Ahmet Cömert)
  • 15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Haremspor (Selçuklu Belediyesi)
  • 16.30 Finalspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul (Naim Süleymanoğlu)
  • 17.45 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Trabzonspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
  • 18.30 Çayırova Belediyesi - Pizzabulls CO Basket (Çayırova)
  • 14 Ekim Pazartesi:
  • 18.00 OGM Ormanspor - Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

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